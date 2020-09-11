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Оборонный бюджет на 2021 года достигнет почти 6% от ВВП - Данилов

Оборонный бюджет на 2021 года достигнет почти 6% от ВВП - Данилов

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Запланированный в проекте Государственного бюджета на 2021 год объем финансирования обороны и безопасности составляет 5,92% от ВВП. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что запланированный в проекте бюджета на 2021 год объем финансирования сектора безопасности и обороны Украины составляет 5,92% от ВВП", - говорится в сообщении.

Данилов напомнил, что соответствующий показатель на 2020 год составлял 5,45% от ВВП.

"Увеличение расходов - принципиальная позиция Президента Украины Владимира Зеленского в вопросах обеспечения национальной безопасности", - подчеркнул секретарь СНБО.

Вопрос об увеличении объемов финансирования сектора безопасности и обороны, как указано, был отработаноМинистерством финансов Украины во исполнение протокольного решения по итогам совещания, состоявшегося 3 сентября.

Напомним, по данным Минфина, дефицит Бюджета-2021 предусматривается на уровне 6%.

Источник: УНН
Теги: СНБО, ВВП, оборона, Бюджет-2021
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