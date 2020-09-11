Зеленский поблагодарил ОБСЕ за поддержку украинского народа на пути к миру

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил председателя ОБСЕ и премьер-министра и министра по вопросам Европы и иностранных дел Албании Эдди Рами за поддержку и понимание, сколько усилий и мужества стоит украинскому народу дорога к миру. Об этом он написал на своей странице в Twitter, передает УНН.

“Спасибо Эдди Раме за понимание, сколько усилий и мужества стоит украинскому народу дорога к миру. Мы также сожалеем из-за отсутствия взаимного движения противоположной стороны в этом направлении. Благодарны ОБСЕ за поддержку. Надеемся на соблюдение режима тишины на Донбассе”, — написал Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский и Дуда обсудили предстоящий визит президента Польши в Украину.