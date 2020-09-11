Против Порошенко возбудили 15 новых дел - адвокат
Петр Порошенко
КИЕВ. 11 сентября. УНН. Служба безопасности Украины возбудила против пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко 15 новых дел. Об этом заявил на брифинге адвокат Порошенко Илья Новиков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии "Европейская солидарность".
"Наиболее примечательное в последний активности СБУ - это не то, что заведены новые 15 дел в отношении Порошенко - мы к этому уже привыкли", - отметил Новиков.
Адвокат Игорь Головань в свою очередь отметил, что большинство из новых дел против Порошенко открыло полтавское управление СБУ.
Головань отметил, что 15 новых производств появились еще 4 сентября.
Напомним, из-за отсутствия состава преступления было закрыто четыре уголовных производства в отношении Порошенко.
Также Государственное бюро расследований закрыло одно из дел против Порошенко, которое касается ЧАО "Завод Кузница на Рыбальском".
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