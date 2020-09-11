Кличко в Киеве объективно ничего не делает для создания рабочих мест - Черкасов

КИЕВ. 11 сентября. УНН. По данным КГГА, в столице сейчас насчитывается более 25 тыс. безработных киевлян. И это только официальные данные. С начала года количество людей, которые потеряли работу в Киеве выросло в три раза. О причинах такой негативной тенденции в Киеве, и в стране в целом, в комментарии УНН сказал экс-заместитель министра Минсоцполитики Андрей Черкасов.

Итак, эксперт объясняет, что в Украине есть формальная безработица, которая, в принципе, сейчас не растет, а есть неформальная. Ее количественное выражение - это официальные данные помноженные на три.

"И только тогда мы получим реальный уровень безработицы. Всегда так было - порядка 25-30% - это была официальная безработица, остальные - те, кто не пользуются услугами службы занятости", - сказал он.

Что касается Киева, то безработица в столице имеет одну важную особенность.

"В Киеве более 80% официальных безработных имеют высшее образование", - говорит эксперт и добавляет, что проблема отсутствия работы в столице - это в том числе и прямая ответственность местных органов власти.

"Это проблема и государства и киевской городской власти. В Киеве увольняются чиновники, преподаватели, бизнес сокращает штат, а это люди с высшим образованием. Здесь вопрос и к службе занятости, которая с марта месяца не обучает людей.

И не надо говорить, что все это из-за карантина", - отмечает Черкасов и добавляет, что в Германии и в США, например, продолжают и сейчас обучать безработных.

Всего в Киеве рабочих мест больше и работу найти проще. Но объективно, Кличко для решения проблемы безработицы ничего не делает, считает специалист.

"Приведу пример. Киев - это город, где 60-65% всех айтишников страны. Поэтому, почему Кличко ни разу не сделал ни одного шага, чтобы сделать бизнес-парк? Да, как Зеленский предлагает Кремниевую долину в Харькове... То есть, есть шаги, которые можно делать, но ничего не делается. А Кличко, хоть и не хочу его ругать, но объективно относительно создания рабочих мест в Киеве ничего не делает. И вопрос не только в работе айтишников", - отметил он.

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Эксперт прогнозирует рост безработицы в стране. И среди причин такой негативной тенденции не только пандемия "ковид" или процесс падения экономики.

"Сегодня увольняют специалистов в авиакомпаниях. И по некоторым данным, до 500 пилотов уволят, а это много.

Также, у нас 25 октября местные выборы - они закончат тем, что у нас будет ликвидировано около 300 районов. И где-то в конце декабря, января - большая армия чиновников будет уволена. Я оцениваю, что это может быть от 30 до 60 тыс. высококвалифицированных специалистов, для которых работы нет", - рассказал специалист.

Напомним, по данным социологических опросов, антирейтинг мэра Киева Виталия Кличко сейчас растет: более 50% киевлян оценивают изменения в столице как негативные.