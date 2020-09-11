Зеленского пригласили посетить Албанию

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу провел телефонный разговор с действующим главой ОБСЕ, Премьер-министром Албании Эдди Рамой. Собеседник пригласил украинского лидера посетить свою родину, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

"Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с действующим главой ОБСЕ, Премьер-министром Албании Эдди Рамой с целью координации усилий по мирному урегулированию на Донбассе", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается, что в ходе переговоров глава украинского государства поблагодарил албанскому председательву в ОБСЕ за обращение приоритетного внимания вопросу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках работы Организации.

Собеседники обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе и важные аспекты переговорного процесса в рамках Нормандского формата.

"В завершение разговора Эди Рама пригласил Владимира Зеленского посетить Албанию", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, во время разговора с главой ОБСЕ Президент привлек внимание к нарушениям договоренностей со стороны незаконных вооруженных формирований, в частности обстрелов ими украинских позиций, которые происходили 6 и 10 сентября.