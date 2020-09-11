Опрос: 52% украинцев считает, что права русскоязычных граждан не нарушаются

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Большинство (52%) украинцев считают, что в Украине не нарушают прав русскоязычных граждан, 26% - что нарушают в отдельных случаях. Об этом говорится в результатах исследования Фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, передает УНН.

"Большинство украинцев (52%) считают, что в Украине не нарушают прав русскоязычных граждан. Еще 26% считают, что права русскоязычных в отдельных случаях нарушаются, 10% говорят о постоянных нарушениях", - говорится в опросе.

Отмечается, что на Западе больше тех, кто считает, что права не нарушаются - 76%. Также большинство поддерживает такое мнение и в Центральной Украине. В Восточном регионе, наоборот, гораздо больше людей, которые считают, что права русскоязычных нарушаются постоянно (21%) или в отдельных случаях (40%).

"51% украинцевсчитает, что языковые права украиноязычных людей на оккупированных территориях Крыма и ОРДЛО нарушаются (из них 25% отмечают систематические нарушения, 26% - отдельные случаи). Еще 19% считают, что нарушения языковых прав нет, а также почти треть респондентов (31%) не имеют мнения по этому поводу", - указано в сообщении.

Сообщается, что 66% украинцев соглашаются, что русский язык в Украине может свободно использоваться в частной жизни, но единственным государственным языком должен быть украинский. При этом 18% считают уместным предоставление русскому официального статуса в отдельных регионах, а 13% уверены, что русский должен стать государственным на всей территории Украины.

"О статусе русского языка имеем консенсус на Западе и в Центре, в Южном регионе также большинство считает уместным сохранение украинского как единственного государственного (62%). Мнения разделились лишь в Восточном регионе, здесь 33% говорят о едином государственном языке, еще 32% поддерживают предоставление русскому статуса регионального и 31% за предоставление русскому официального статуса по всей стране", - говорится в опросе.

Указано, что 82% украинцев соглашаются, что руководители государства и государственные служащие должны в рабочее время общаться на государственном языке.

Справка: в опросе приняли участие 2018 респондентов в возрасте от 18 лет методом интервью "лицом к лицу" по месту жительства респондентов по выборке, представляющей взрослое население. Оно проходило с 14 по 19 августа 2020 года во всех регионах Украины за исключением оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%. Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

Напомним, около 90% детей во время карантина имели доступ к онлайн обучению.