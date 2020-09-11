Малюська: за счет платных камер удалось отремонтировать 8 бесплатных

КИИВ. 11 сентября. УНН. За 5 месяцев работы проекта по созданию платных камер в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы удалось не только открыть помещение с улучшенными условиями пребывания для задержанных, а за счет их продажи отремонтировать 8 бесплатных камер. Об этом сообщил глава профильного ведомства Денис Малюська, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минюста.

"Платные камеры стали одним из источников финансирования улучшения общих условий в СИЗО, так как в госбюджете средств на это не предусмотрено. Деньги от таких платных услуг идут в специальный фонд следственного изолятора, из которого и финансируются текущие и капитальные ремонты в нем", - отметил министр.

Всего, по данным пресс-службы, по состоянию на 11 сентября бесплатных камер отремонтировали на общую сумму 239 709 грн. Больше всего таких помещений обустроили в Киевском СИЗО: 2 камеры по 12 мест и 4 камеры по 3 места. Потратили на эти ремонты 215 767 грн. Еще одну камеру на 12 мест обустроили в Сумском СИЗО за 17 973 грн. Кроме того, за 5 968 грн одноместное бесплатное помещение отремонтировали в Николаевском СИЗО.

"Условия пребывания задержанных в платных и бесплатных камерах все же несколько отличаются. Ведь в улучшенных помещениях лучший санузел, телевизор и кровати. Да и площадь самой камеры на одного человека больше. Однако важно, что на улучшение условий в бесплатных помещениях не было потрачено ни копейки средств налогоплательщиков", - добавил Малюська.

Как сообщал УНН, по мнению министра юстиции, в Украине должно остаться лишь две тюрьмы.