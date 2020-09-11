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Российский ставленник Аксенов выступил за уголовное преследование организаторов “водной блокады Крыма”

Российский ставленник Аксенов выступил за уголовное преследование организаторов “водной блокады Крыма”

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Подконтрольный России “председатель” оккупированого Крыма Сергей Аксенов считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении организаторов так называемой “водной блокады Крыма”. Об этом он написал на своей странице “ВКонтакте”, передаёт УНН.

“Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека. Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет”, — написал Аксенов в пятницу.

Ранее сегодня в МИД России заявили, что якобы намеренное введение Украиной “водной блокады” Крыма может расцениваться как “нарушение” Украиной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных документах.

Как сообщал УНН, днепровская пресная вода через Северо-Крымский канал пойдет в АР Крым лишь после того, как украинский полуостров будет деоккупирован.

Источник: УНН
Теги: Россия, вода, Крым, Украина
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