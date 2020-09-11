Российский ставленник Аксенов выступил за уголовное преследование организаторов “водной блокады Крыма”

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Подконтрольный России “председатель” оккупированого Крыма Сергей Аксенов считает необходимым возбудить уголовные дела в отношении организаторов так называемой “водной блокады Крыма”. Об этом он написал на своей странице “ВКонтакте”, передаёт УНН.

“Перекрыв Северо-Крымский канал, по которому более двух миллионов жителей полуострова получали свыше 80% пресной воды, Киев совершил преступление. Это можно расценивать как экоцид, как государственный терроризм и попытку создать в регионе масштабную гуманитарную катастрофу. И уж точно как грубейшее нарушение основополагающих прав человека. Считаю, что в России против организаторов водной блокады должны быть возбуждены уголовные дела. А там и до международного трибунала дело дойдет”, — написал Аксенов в пятницу.

Ранее сегодня в МИД России заявили, что якобы намеренное введение Украиной “водной блокады” Крыма может расцениваться как “нарушение” Украиной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных документах.

Как сообщал УНН, днепровская пресная вода через Северо-Крымский канал пойдет в АР Крым лишь после того, как украинский полуостров будет деоккупирован.