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Данилов отметил необходимость ускорения внедрения Концепции переходного правосудия

Данилов отметил необходимость ускорения внедрения Концепции переходного правосудия

Алексей Данилов

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул необходимость ускорения внедрения Концепции переходного правосудия в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Необходимо максимально ускорить внедрение Концепции переходного правосудия в Украине с обязательным привлечением к этой работе представителей крымскотатарского народа", - сказал Алексей Данилов во время встречи с представителями рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины.

Указано, что постоянный представитель Президента Украины в АР Крым Антон Кориневич, который является главой рабочей группы, проинформировал об основных положениях Концепции, которая устанавливает основы будущей государственной политики по защите и восстановлению прав человека и основных свобод в условиях вооруженного конфликта и оккупации части территории Украины Российской федерацией.

Отмечается, что Концепция включает четыре элемента:

- реализацию права знать правду о ходе событий конфликта;
- институциональные реформы в качестве гарантии неповторения вооруженного конфликта;
- меры по возмещению ущерба потерпевшим от вооруженного конфликта;
- привлечение к ответственности лиц, виновных в совершении тяжких преступлений.

По его словам, Концепция вместе с проектом Указа Президента Украины относительно ее утверждения переданы в Офис главы государства. Антон Кориневич сообщил, что сейчас рабочая группа работает над разработкой коммуникационной стратегии Концепции, и пригласил представителей Аппарата СНБО Украины к участию в этом процессе.

"Во время встречи также были обсуждены вопросы юридических механизмов компенсации имущественного ущерба пострадавшим от вооруженного конфликта и оккупации, а также по разработке современной системы верификации личных данных граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и Крыма", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в июле Кориневич заявлял  что Концепцию переходного правосудия для Крыма и Донбасса передадут Банковой в ближайшие недели.

Источник: УНН
Теги: СНБО, Донбасс, Крым, Украина
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