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Зеленский дал футболисту Зозуле орден

Зеленский дал футболисту Зозуле орден

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский наградил волонтера и футболиста Романа Зозулю орденом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Указ Президента Украины №387/2020. О награждении государственными наградами Украины по случаю Дня физической культуры и спорта. За весомый личный вклад в развитие и популяризацию физической культуры и спорта в Украине, достижение высоких спортивных результатов и многолетнюю плодотворную профессиональную деятельность постановляю ... Наградить орденом "За заслуги" III степени ... Зозулю - волонтера, футболиста футбольного клуба "Альбасете", - говорится в указе.

Также указано, что указом постановляется наградить орденом князя Ярослава Мудрого V степени сопредседателя Комитета профессионального футбола общественного союза "Украинская ассоциация футбола" Игоря Беланова, орденом "За заслуги" I степени президента Федерации стрельбы Украины Олега Волкова и президента общественной организации "Лига профессионального бокса Украины" Михаила Завялова, а также других рядом государственных наград.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время визита в Королевство Испания встретился с известным украинским футболистом, ныне форвардом Альбасете Роман Зозуля.

Источник: УНН
Теги: футбол, Украина, Владимир Зеленский
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