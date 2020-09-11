Дело чиновницы ОП переквалифицировали: у Зеленского ответили

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Дело о возможном вымогательстве взятки чиновницей Офиса Президента Светланой Кондзелей переквалифицировали на мошенничество. В ОП еще раз напомнили, что "не терпят коррупцию и взяточничество в любых проявлениях" и призвали "НАБУ, САП и ВАКС продемонстрировать свою эффективность", говорится в сообщении Офиса Президента на официальной странице в Facebook, передает УНН.

"Офис Президента Украины не терпит коррупции и взяточничества в любых проявлениях. Исключений в этом нет и для работников Офиса. Наоборот - к госслужащим, которые обеспечивают деятельность Главы государства, действуют строгие требования прозрачности и добросовестности. Потому что Президент - это гарант соблюдения Конституции, законов, прав и свобод в государстве", - говорится в сообщении.

В Офисе отметили, что нетерпимость к недоброчесности было раз продемонстрировано во время громкого задержания директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Светланы Кондзели по подозрению в мошенничестве осенью прошлого года. Мы убеждены, что ни один факт взяточничества и мошенничества не должен остаться без внимания антикоррупционных и правоохранительных органов.

"Президент Украины Владимир Зеленский сделал все, чтобы антикоррупционная система в нашей стране наконец заработала. Теперь НАБУ, САП и ВАКС должны продемонстрировать свою эффективность, в частности в деле упомянутого работника Офиса Президента", - говорится в сообщении.

Помня, что расследование фактов коррупции в высших органах государственной власти всегда вызывает общественный резонанс и интерес международных партнеров Украины, хотим отдельно напомнить, что Светлана Кондзеля не назначалась в Офис действующей властью. Однако ее пример должен стать ответом для тех, кто еще сомневается, стоит ли в нашей стране соблюдать закон, резюмировали в Офисе Зеленского.

Отметим, что сегодня появилась информация, что дело о возможном вымогательстве взятки чиновницей Офиса президента Светланой Кондзелей переквалифицировали на "мошенничество".

Напомним, что руководитель одного из Главных департаментов Офиса Президента, экс-замминистра культуры и их соисполнитель требовали с физического лица 300 тыс. долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины". Они были задержаны 12 ноября 2019 года сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долларов.

Также сообщалось, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила в силе меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста начальницы департамента доступа к публичной информации Офиса Президента Украины Светлане Кондзеле.