Советники "нормандской четверки" договорились поддержать режим тишины на Донбассе - Козак

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Политические советники лидеров стран "нормандской четверки" во время встречи в Берлине договорились поддержать режим тишины на Донбассе. Об этом заявил в пятницу журналистам Берлине заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам встречи, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Договорились о том, что поддержим режим тишины, режим прекращения огня, о том, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, будут выполняться те механизмы обеспечения прекращения огня как с одной, так и с другой стороны", - заявил он.

Также участники встречи договорились попробовать согласовать вопросы, вызывающие споры, до конца сентября.

"Договорились о том, что на уровне наших помощников, заместителей продолжится диалог по всем этим вопросам, попробуем до конца сентября выработать согласованные решения", - сказал Козак.

Ранее Козак сообщил, что политические советники лидеров стран "нормандской четверки" в Берлине обменялись мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта на Донбассе, но прорыва достигнуто не было.

Напомним, Ермак с делегацией прибыл в Берлин на переговоры советников "нормандской четверки".