Козак заявил, что Верховная Рада пересмотрит постановление о местных выборах

КИЕВ. 11 сентября. УНН. Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что во время переговоров политсоветников лидеров “нормандской четверки” украинская сторона согласилась пересмотреть постановление о назначении местных выборов в Украине. Об этом Козак заявил во время пресс-брифинга с журналистами в Берлине, передает УНН.

По его словам, Верховная Рада Украины якобы планирует рассмотреть вопрос пересмотра постановления от 15 июля.

“Договорились о том, что в ближайшее время в Верховной Раде Украины будет рассмотрен проект постановления, который корректирует то постановление, которое было принято 15 июля”, — заявил Козак.

Напомним, 15 июля Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления № 3809 о назначении очередных местных выборов на 25 октября.

Тогда сообщалось, что выборы депутатов ВР Автономной Республики Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов на временно оккупированных территориях АРК, города Севастополя, в отдельных районах, городах, поселках и селах Донецкой и Луганской областях не назначаются и не проводятся.

Планировалось, что на этих территориях выборы будут назначены в установленном отдельным законом порядке и сроки, в условиях: прекращение временной оккупации и вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.