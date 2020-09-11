Кравчук: Путин не хочет брать на себя такую тяжелую ношу, как Лукашенко

КИЕВ. 11 сентября. УНН. При всей "независимости и геройстве" Президента Российской Федерации Владимира Путина - он не хочет брать на себя такую тяжелую ношу, как президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Об этом в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" сказал первый президент Украины Леонид Кравчук, передает УНН.

“Я хочу поздравить, прежде всего, наших белорусских друзей, журналистов, активистов, волонтеров, они второй раз удивляют меня лично своей позицией, своей волей и своей решимостью. Это говорит о многом, а именно, что эти люди начатое дело доведут до конца. Я в этом абсолютно уверен. Я думаю, что здесь главный вопрос, если брать Путина и Лукашенко, при всей независимости и как бы, решимости, геройстве, Путина — он не хочет взять на себя такую тяжелую ношу, как Лукашенко. Потому что диктатура, которая есть в Беларуси, она уже превзошла все реальные и нереальные возможности. Поэтому он, конечно, не хотел бы, я так думаю, и согласен в этом случае со всеми — не хотел бы, чтобы Лукашенко обременял его, вернее, был грузом. Еще одним грузом для Путина”, — сказал Леонид Кравчук.

Он отметил, что в Беларуси происходит большая драма, в которой участвует белорусский народ.

Напомним, визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Москву для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным состоится 14 сентября.