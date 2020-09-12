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В ближайшие недели пройдет новая встреча советников лидеров "нормандского формата" - Офис Президента

В ближайшие недели пройдет новая встреча советников лидеров "нормандского формата" - Офис Президента

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В ближайшие недели состоится новая встреча политсоветников лидеров "нормандского формата". Об этом говорится в сообщении Офиса Президента Украины, передает УНН.

“Достигнута договоренность встретиться в формате советников лидеров стран — участниц „Нормандской четверки“ в течение следующих недель и продолжить обсуждение выполнения Парижских договоренностей и подготовки Берлинского саммита в нормандской формате”, — говорится в сообщении.

Ранее руководитель ОПУ Андрей Ермак заявил, что во время сегодняшних переговоров политсоветников “нормандского формата” в Германии не удалось договориться о дате предстоящей встречи лидеров четырех стран. Он надеется, что встреча лидеров состоится до конца года.

Напомним, 11 сентября в Берлине прошла встреча политических советников лидеров Украины, Франции, Германии и России. После встречи заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что политсоветник “нормандской четверки” обменялись мнениями по всем вопросам урегулирования конфликта в Донбассе, но прорыва достигнуто не было. В частности, Козак сообщил, что советники “нормандской четверки” договорились поддержать режим тишины в Донбассе.

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В свою очередь, в Офисе Президента Украины рассказали подробности встречи советников лидеров “нормандского формата”. В частности сообщалось, что советники поддержали призыв Украины о принятии исчерпывающих мер по продлению устойчивого и всеобъемлющего режима прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Франция, Украина, Германия, Нормандский формат, Нормандская четверка, Офис президента Украины
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