В ЦИК приняли ряд решений о проведении местных выборов и рассмотрели жалобы

КИЕВ. 12 сентября. УНН. В Центризбиркоме приняли ряд важных решений по проведению местных выборов 25 октября 2020 года. Об этом сообщили в пресс-центре ЦИК от 11 сентября, передает УНН.

Так, в ЦИК предоставили разрешение иметь наблюдателей на местных выборах еще трем ГО.

“Еще три общественные организации получили разрешение иметь официальных наблюдателей на местных выборах. Всего такое разрешение Комиссия предоставила уже 15 общественным организациям”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе заседания, рассмотрев соответствующие ходатайства, "Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время местных выборов 25 октября 2020 года еще трем общественным организациям “АДВОКАТСКАЯ ФИРМА “АГЕНТ”, “Всеукраинская общественная организация “Путь”, “Контроль за выборами”, — сообщили в Центризбиркоме.

Кроме того, общественной организации “НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ” отказано в предоставлении разрешения иметь официальных наблюдателей во время местных выборов. В ЦИК объяснили, что “вопрос избирательного процесса и наблюдение за ним не относится к ее уставной деятельности, что является нарушением требований избирательного законодательства”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков сделал заявление в связи с началом избирательной кампании

Кроме того, во время заседания 11 сентября ЦИК отменила постановление Конотопской городской ТИК.

“Комиссия отменила постановление Конотопской городской территориальной избирательной комиссии Конотопского района Сумской области от 6 сентября 2020 года № 10 „О создании границ территориальных избирательных округов на выборах депутатов Конотопского городского совета 25 октября 2020 года“, поскольку это решение нарушает требования законодательства”, — пояснили в пресс-центре Комиссии.

Вместе с тем, Комиссия обязала Конотопской городской ТИК не позднее 15 часов 12 сентября этого года создать ТИК по выборам депутатов Конотопского горсовета Конотопского района Сумской области и Конотопского городского головы 25 октября 2020 года в соответствии с требованиями Избирательного кодекса Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Местные выборы-2020: более 98 тыс. избирателей изменили свой избирательный адрес

В частности, в Центризбиркоме 11 сентября была рассмотрена жалоба о деятельности Киевской городской ТИК.

“В ЦИК повторно поступила жалоба Радзивилла К.С., в которой субъект обращения просил признать противоправной бездеятельность Киевской городской территориальной избирательной комиссии относительно непринятия в сроки, определенные законодательством Украины, решение о создании территориальных избирательных округов из очередных выборов депутатов Киевского городского совета 25 Октябрь 2020 года и отменить соответствующее постановление этой комиссии от 7 сентября 2020 года № 7. А также в связи с этим — принять новое решение об образовании территориальных избирательных округов”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что рассмотрев все имеющиеся в Комиссии материалы, ЦИК оставила без рассмотрения по существу указанную жалобу об отмене указанного постановления Киевской городской ТИК и принятия нового решения, поскольку является ненадлежащим субъектом ее рассмотрения в этой части требований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ОАСК открыл производство по делу об отмене постановления ЦИК о местных выборах

“Комиссия отметила, что на рассмотрении в Окружном административном суде города Киева находятся три дела, в которых заявлено требование о признании противоправным и отмене указанного постановления Киевской городской ТИК, по результатам рассмотрения которых приняты судебные решения, после вступления в законную силу будут обязательными к исполнению”, — говорится в сообщении.

Кроме того, рассмотрев документы, в том числе объяснение Киевской городской ТИК, ЦИК отказала в удовлетворении жалобы в части требования о признании противоправной бездеятельности этой комиссии относительно непринятия в сроки решения относительно образования территориальных избирательных округов, в связи с отсутствием надлежащих оснований для удовлетворения.

“Комиссия учла правовую позицию Верховного Суда, которая заключается в том, что для признания бездействия противоправным недостаточно только факта ненадлежащего и/или несвоевременного выполнения обязательных действий. Важны также конкретные причины, условия и обстоятельства, из-за действия, которые подлежали обязательному исполнению в соответствии с законом, фактически не были выполнены или были выполнены с нарушением сроков”, — говорится в сообщении.

Следовательно, по мнению Комиссии, решение о создании ТИК для организации и проведения очередных выборов депутатов Киевского горсовета в октябре этого года указана ТВК “приняла 7 сентября 2020 в силу ряда обстоятельств, повлиявших на возможность надлежащей организации ее работы, и не зависели от нее ”.

Вместе с тем ЦИК обратила внимание Киевской городской ТИК на необходимость “неукоснительного соблюдения требований законодательства Украины” в ходе реализации полномочий по подготовке и проведению местных выборов и организации своей работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Козак заявил, что Верховная Рада пересмотрит постановление о местных выборах