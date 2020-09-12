Тихановская допустила обновление президиума Координационного совета белорусской оппозиции

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановська допустила, что в президиум Координационного совета оппозиции будут избраны новые люди, сообщает Tut.by, передает УНН.

Таким образом она ответила на вопрос о том, что из президиума совета на свободе в Беларуси остается лишь обладатель Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич.

“Никто не подает заявок о выходе из членов Координационного совета. Мы обсуждаем, как будем работать дальше. Возможно, будет выбран новый президиум”, — заявила Тихановская, которая сейчас находится в Литве.

Она также заявила, что “люди могут немного устать от протестов, но они уже не смирятся с нынешней властью”.

“Протесты могут принять новые формы, и это уже происходит. Посмотрите на флаги, которые вывешивают между домами. Их снимают, но люди снова вывешивают. Это же сколько надо денег, чтобы подогнать этот кран, чтобы снять флаг, а это все налоги”, — сказала Тихановская.

Напомним, в Беларуси по уголовному делу о деятельности Координационного совета оппозиции на допрос в качестве свидетелей вызвали нобелевского лауреата Светлану Алексиевич и экс-директора Купаловского театра Павла Латушко.

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Координационный совет был создан по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской. В президиум этого совета вошли писательница Светлана Алексиевич, дипломат Павел Латушко, юристы Лилия Власова и Максим Знак, сопредседатель “Белорусской христианской демократии” Ольга Ковалькова, представитель стачкома МТЗ Сергей Дылевские, координатор штаба Бабарыка и соратница Тихановской Мария Колесникова.

Сейчас все члены КС кроме Алексиевич были задержаны. Чтобы защитить ее от ареста дипломаты ЕС пришли к ней домой.

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Генпрокуратура Беларуси по факту создания Координационного совета возбудила уголовное дело о “захвате власти”.

В Беларуси с дня президентских выборов 9 августа ежедневно продолжаются массовые протесты против объявленной победы на них действующего президента Александра Лукашенко на шестой срок подряд. Силовики прибегают к репрессиям против инициаторов и участников протестов.