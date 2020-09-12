Кравчук: инспекцию под Шумами инициировал советник президента РФ Козак
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Проведение инспекции позиций Украины вблизи населенного пункта Шумы инициировал помощник президента РФ Дмитрий Козак. Об этом заявил первый президент Украины, председатель украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук, рассказывая в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" о ходе внеочередного заседания ТКГ, что состоялось 9 сентября, передает УНН.
“Именно 9 сентября, как реакция на все эти события (на угрозы главаря „ДНР“ открыть огонь по позициям Объединенных сил под Шумами, — ред.) состоялось внеочередное заседание ТКГ в форме видеоконференции. Впервые на этой видеоконференции присутствовал господин (Дмитрий, — ред.) Козак, советник президента России Владимира Путина. Я был удивлен, почему вдруг пришел на заседание господин Козак. Он очень был так энергично, даже с нотками ультиматума сказал, что Украина должна в конце концов решить, будет ли она выполнять Минские соглашения, не будет ... И причиной такого спича было то, что, мол, у деревни Шумы есть траншея, на которой украинские войска проводят инженерные работы”, — рассказал он.
Кравчук отметил, что у украинской стороны был документ — видеонаблюдение миссии ОБСЕ, в которой зафиксировано, что за это время никаких работ не проводилось, а траншея была вырыта еще до согласования договоренностей о “режиме тишины” от 22 июля.
“Но (представители, — ред.) ОРДЛО сказали, что имеют свои наблюдения, и там такие работы ведутся. (После этого, — ред.) был поставлен вопрос о создании миссии, которая провела бы исследования на месте”, — рассказал глава украинской стороны в ТКГ.
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“10 сентября в два часа дня должно было состояться это общее инспектирование. Но вдруг утром и сторона (представители ОРДЛО, — ред.) выдвинула дополнительные условия, что, мол, еще три точки нужно исследовать, нужно провести новые наблюдения и составить некий протокол, о чем не шло и речи (при обсуждении, — ред. ). Мы тогда сказали, что не согласны, потому что этот вопрос даже не обсуждался”, — рассказал Кравчук.
“Но после этого начался прицельный огонь по тому пункту, где находилась миссия и где находился представитель ОБСЕ. Это была не просто угроза, а реальные действия, стрельба. Нам быстро удалось предпринять шаги, которые обезопасили жизни этих людей”, — отметил глава украинской делегации в ТКГ.
После обстрелов, по словам Кравчука, украинская сторона отказалась от выполнения новых требований. Он заявил, что функционирование такого рода инспекции в будущем будет возможно только после того, как подкомиссия по безопасности проведет обсуждение и выяснит причины обстрела позиций под Шумами.
Напомним, в “Слуге народа” отвергают новую возможность инспектирования позиций ВСУ боевиками.
Как сообщалось, боевики на Донбассе после отмены совместной инспекции в районе н.п. Шумы, запланированной на 14 часов 10 сентября, обстреляли эти позиции, где должна была состояться встреча СЦКК и ОБСЕ.