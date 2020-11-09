Закупка государством "ковид"-тестов у нацпроизводителя позволит сэкономить бюджетные средства - экономист

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Минздрав планирует закупать отечественные "антигенные" ИФА-тесты для увеличения объемов "ковид"-диагностики. Экономисты видят в этом плюсы для бюджета, а также "стимул" для развития отечественных научных предприятий. Об этом в комментарии УНН рассказал эксперт аналитического кластера "Украинская фабрика мысли" Юрий Гаврилечко.

"Я вам приведу на примере тестов ПЦР. При себестоимости около 300 грн сколько он стоит? Более 1000 грн. Куда идет разница? То же самое и с другими тестами, с другим любым импортным в Украине продуктом: если мы будем использовать отечественный тест даже при равной себестоимости и не меньшей стоимости - это будет экономия и бюджетных средств, и развитие собственного производства, и, соответственно, поможет охватить тестированием как можно больше человек", - отметил он.

Экономист считает, что закупка государством тестов отечественного производства, которые по качеству не уступают иностранным, будет стимулировать развитие медицинской науки.

"Здесь банальная экономика простая: при том, что качество тестов в среднем одно и то же в мире, то делать отечественные в 5 раз дешевле - это более экономически выгодно, где поддержка отечественной фармы, развитие медицинской науки, ну и, собственно, экономия для государства, которая сегодня точно не будет лишней", - пояснил Гаврилечко.

Напомним, что украинские ИФА-тест-системы на антиген были разработаны учеными отечественной компании "Диапроф-Мед". С их помощью Минздрав планирует значительно расширить возможности диагностики COVID-19, в свою очередь, будет способствовать замедлению темпов распространения вируса в Украине.