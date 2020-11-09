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Дипломаты, судьи, депутаты и один премьер: кто писал диктант национального единства

Дипломаты, судьи, депутаты и один премьер: кто писал диктант национального единства

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В День письменности и языка традиционно писали Всеукраинский диктант национального единства. Участие в нем приняло немало политических деятелей, передает УНН.

Так, например, Премьер-министр Денис Шмыгаль принял участие в мероприятии. Диктант он писал в студии, оборудованной в читальном зале Национальной библиотеки имени Вернадского.

Там же участие в радиодиктанте приняли несколько народных депутатов, в частности заместитель председателя парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

К 20-у юбилейному радиодиктанту присоединился также Высший антикоррупционный суд.

"Сегодня утром работники аппарата и судьи первой инстанции и Апелляционной палаты присоединились к уже традиционному радиодиктанту национального единства", - сообщили в пресс-службе суда.

Присоединились к мероприятию не только украинские деятели, но и зарубежные дипломаты.

"В День украинской письменности и языка британские и местные сотрудники решили проверить свои знания украинского языка на письме", - сообщили в Twitter члены команды британского посольства в Украине.

Напомним, 9 ноября отмечается День украинской письменности и языка. Праздник установлен в честь Нестора Летописца президентским указом от 1997 года.

Источник: УНН
Теги: украинский язык
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