Британия вслед за Словакией готовится к массовому скринингу населения "антигенными" тестами на COVID-19

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Великобритания рассматривает опыт Словакии с массового тестирования населения на коронавирус "антигенными" тестами, как возможный сценарий действий. Перед началом масштабного тестирования в Ливерпуле страна направила советников в Словакию для изучения их опыта, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Словацкая программа тестирования заинтересовала всю Европу, поскольку сейчас в экспертной среде продолжается активное обсуждение сценариев общенациональных тестов как лучшего способа борьбы с коронавирусом. Власть Словакии надеется, что общенациональная программа, в рамках которой две трети населения страны были протестированы на наличие COVID-19 всего за два дня, уменьшит вдвое количество случаев коронавируса в стране.

"Их (Великобританию - ред.) интересуют наши уроки, а также подробности и результаты", - заявил заместитель министра обороны Словакии Мариан Майер.

Он также добавил, что Словакия предложила направить в Лондон команду по планированию, которая поможет Великобритании в подготовке к проведению общенационального тестирования, если это потребуется. Спикер премьер-министра Великобритании прокомментировал этот визит как изучение возможностей совершенствования существующей системы тестирования, чтобы лучше контролировать распространение вируса.

Напомним, в Словакии две трети взрослого населения - более 3,5 млн человек - приняли участие в бесплатном общенациональном тестировании на коронавирус.

В Украине же еще в июне главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко анонсировал проведение в Украине бесплатного массового скрининга населения, но национальное тестирование пока так и не началось.

Как писал УНН ранее, в Украине массовое тестирование возможно с помощью не только экспресс-тестов на антиген, но и с использованием разработанных украинскими учеными ИФА-тестов на антиген коронавируса, которые значительно более чувствительны и точны. Также их можно проводить в лабораториях почти каждой больницы в Украине, в отличие от ПЦР.