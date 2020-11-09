Синоптики прогнозируют мороз ночью уже на этой неделе

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В последующие трое суток, 10-12 ноября, ожидается сухая погода, ночью и утром - с туманами, также ожидаются ночные температурные "минусы". Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

"В следующие трое суток без осадков. Завтра в западных областях, 11-12 ноября в Украине, кроме востока, ночью и утром туманы", - сообщили синоптики.

По их данным, температура ближайшей ночью 0-6° тепла, завтра днем 4-9°, на Закарпатье и в южной части до 13°; в среду и четверг ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 1-8° тепла.

Напомним, нынешний октябрь в столице побил температурный рекорд 1881 года.