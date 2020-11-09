В СНБО допускают возможность использования Россией ядерного оружия в оккупированном Крыму

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов допускает, что в ближайшее время в оккупированном Крыму России понадобится ядерное оружие. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".

"То, что там может быть ядерное оружие - такого подтверждения окончательного у нас нет. Но то, что это может произойти в ближайшее время, мы четко осознаем. Это будет зависеть от многих факторов, и если россияне будут видеть, что проигрывают, то обязательно вернутся к этому вопросу", - отметил Данилов во время обсуждения украинскими и американскими политиками, дипломатами и военными аналитиками милитаризации оккупированного полуострова и ситуации в Черноморском регионе.

Отмечается, что по словам экс-командира вооруженных сил США в Европе Бена Ходжеса, ядерное оружие на полуострове - ключ для дальнейшего наступления и распространения геополитического влияния России.

"Мы должны быть уверены, что они никогда не смогут перебросить ядерное оружие в Крым и не смогут его использовать, чтобы в дальнейшем расширять стартовую площадку для своего вредного воздействия, которое они уже распространяют в Сирии, на Кавказе, Балканах и сейчас даже в Ливии", - отметил Ходжес.

Напомним, как заявляли в СНБО ранее, Россия максимально готовится к распространению ядерного оружия во временно оккупированном Крыму, одновременно информация о том, что она это уже сделала, пока отсутствует.