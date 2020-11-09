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Второй этап реагирования: с понедельника все плановые операции и госпитализации запрещены

Второй этап реагирования: с понедельника все плановые операции и госпитализации запрещены

Виктор Ляшко

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - с понедельника все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Только что закончились два селекторных совещания, одно - под руководством Президента Украины, ругое - заместителя руководителя Офиса Президента с областными государственными администрациями. По результатам этих селекторных совещаний принято решение - Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни", - заявил главный санврач.

По его словам, Минздрав продолжает разворачивать и увеличивать количество коек в учреждениях здравоохранения, которые будут госпитализировать больных с коронавирусной болезнью.

"С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены в наших больницах. Больницы принимают исключительно ургентных больных и исключительно больных с коронавирусной болезнью", - отметил Ляшко.

Напомним, в Украине на 8 часов 9 ноября зафиксировано уже 469 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 8,6 тысячи.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, больницы, Коронавирус, карантин
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