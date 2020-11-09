Пандемия: фармкомпания с США заявила о 90% эффективности своей вакцины от COVID-19

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Американская фармацевтическая компания Pfizer и немецкая биотехнологическая компания BioNTech сообщили об успешном завершении третьего этапа испытаний потенциальной вакцины от COVID-19. Она показала более чем 90% эффективности в предотвращении инфекции. Об этом заявили в компании, передает УНН.

"Pfizer Inc. и BioNTech SE объявили сегодня о своем кандидате в вакцины... против SARS-CoV-2... Установлено, что кандидат на вакцину более чем на 90% эффективен в профилактике COVID-19 у участников без признаков предшествующей инфекции SARS -CoV-2 во время первого промежуточного анализа эффективности", - говорится в сообщении.

Указано, что в результате анализа было оценено 94 подтвержденных случая COVID-19 у участников испытаний.

"В исследовании приняли участие 43 538 участников, причем 42% имеют разный бэкграунд, и серьезных проблем с безопасностью не наблюдалось; продолжается сбор данных о безопасности и дополнительной эффективности", - добавили в компании.

Также отмечается, что "представление (документов - ред.) на разрешение на экстренное использование (EUA) в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), запланировано на ближайшее время после достижения необходимых пределов безопасности, которое сейчас ожидается на третью неделю ноября".

Сообщается, что клиническое испытание будет продолжено до окончательного анализа на 164 подтвержденных случаях, чтобы собрать дополнительные данные и охарактеризовать эффективность вакцины-кандидата в сравнении с другими конечными точками исследования.

Кроме того, после объявления, акции Pfizer на торгах взлетели примерно на 7%.

Напомним, в апреле этого года в Германии одобрили первые клинические испытания вакцины от COVID-19. Ее разрабатывают в Майнце.



