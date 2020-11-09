Нардепы просят правительство не закрывать учреждения культуры во время "карантина выходного дня"

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Члены комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики обратились с заявлением к правительству, в котором просят пересмотреть решение о закрытии учреждений культуры во время "карантина выходного дня", чтобы сохранить рабочие места. Об этом написала в Facebook заместитель главы фракции "Слуга народа", член комитета, нардеп Евгения Кравчук, передает УНН.

"Сегодня узнали о том, что планируется ввести запрет на деятельность учреждений культуры (кино, театры, музеи) во время "карантина выходного дня". Сразу же с коллегами-членами Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики обратились к премьер-министру с обращением-заявлением", - написала Кравчук.

По ее словам, запрет работать на выходных - это автоматически минус 50% выручки, а значит, львиная доля заведений закроется, чтобы не платить зарплаты и налоги.

"Отдельно нас беспокоит неопределенность даты отмены этого карантинного мероприятия. Если мы снятия таких ограничений будем все дальше и дальше откладывать, то не останется тех, на кого их накладывать", - добавила Кравчук.

Кроме того, комитет занимается и закрытием ответственных заведений общественного питания.

"Прошу Кабинет министров Украины еще раз взвесить все "за" и "против" и все же стать на сторону добропорядочных предпринимателей, ведь любое принуждение и любое ограничение со стороны государства должно быть оправданным и пропорциональным. Также стоит подумать над применением компенсаторных механизмов, которые смогли бы смягчить удар по предпринимателям в сегодняшних условиях", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет министров Украины в ближайшее время проголосует за введение на территории Украины "карантина выходного дня".