Государственным ПЦР-лабораториям не хватает мощностей для тестирования на COVID-19 - Ляшко

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Государственные ПЦР-лаборатории не выдерживают нагрузок. Количество образцов ПЦР-анализов от больных коронавирусной болезнью COVID-19 превышают их проектные мощности. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"Сегодня частные лаборатории оказывают помощь государственным в проведении тестирования. Каждая государственная лаборатория имеет свою мощность, в случае если в том или ином регионе количество образцов, которые приходят на исследование в лабораторию, превышает их проектную мощность, лаборатория заключает договоры с частными и передает им на исследования эти образцы для того, чтобы каждый гражданин Украины получал (тестирование - ред.) методом ПЦР бесплатным", - рассказал Ляшко.

Напомним, что Минздрав планирует разгрузить ПЦР-лаборатории и уменьшить время ожидания на результат с помощью украинских ИФА-тестов на антиген, разработанных учеными отечественной компании "Диапроф-Мед".

В Минздраве считают, что тест-системы на антиген методом ИФА, значительно более точные и чувствительные за экспресс-тесты, которые станут своеобразным заменителем ПЦР-тестирования.