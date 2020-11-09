КИЕВ. 9 ноября. УНН. Сегодняшнее заседание Конституционного Суда Украины было сорвано из-за нежелания некоторых судей рассматривать дело "земельных" статей Конституции Украины. Об этом УНН сообщил судья КСУ Игорь Слиденко.

"Да, заседание сорвали. Часть судей не захотела принимать участие в рассмотрении дела относительно толкования 13 и 14 статьи Конституции. Я не комментирую конкретно какие судьи были, но эта часть сорвала кворум", - отметил юрист.

На просьбу назвать фамилии судей, которые сорвали кворум, Слиденко ответил: "Sapienti sat" (с лат. "умному достаточно" - ред.).

Напомним, что судья-докладчик по земельной реформе Игорь Слиденко обратился в полицию.

Добавим, что судья КСУ Сергей Сас отметил, что проект решения об официальном толковании отдельных положений статей 13, 14 Конституции Украины не отменит закон о рынке земли.