Инфляция в Украине ускорилась до 2,6%
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Потребительские цены в октябре в Украине выросли на 1% против месяца раньше и на 2,7% с начала года. В годовом измерении инфляция ускорилась до 2,6%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
"Инфляция на потребительском рынке в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2020 года составила 1,0%, с начала года - 2,7%", - говорится в сообщении.
В то же время инфляция в октябре этого года по сравнению с октябрем прошлого года ускорилась до 2,6% (в годовом измерении), по сравнению с 2,3% в сентябре.
Кроме того, инфляция в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигла 2,4%.
Базовая инфляция в октябре по сравнению с сентябрем составила 0,8%, с начала года - 3,4%.
Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, Минэкономики ожидает рост инфляции в начале следующего года.