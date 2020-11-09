Инфляция в Украине ускорилась до 2,6%

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Потребительские цены в октябре в Украине выросли на 1% против месяца раньше и на 2,7% с начала года. В годовом измерении инфляция ускорилась до 2,6%. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.

"Инфляция на потребительском рынке в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2020 года составила 1,0%, с начала года - 2,7%", - говорится в сообщении.

В то же время инфляция в октябре этого года по сравнению с октябрем прошлого года ускорилась до 2,6% (в годовом измерении), по сравнению с 2,3% в сентябре.

Кроме того, инфляция в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достигла 2,4%.

Базовая инфляция в октябре по сравнению с сентябрем составила 0,8%, с начала года - 3,4%.

Добавим, данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, Минэкономики ожидает рост инфляции в начале следующего года.