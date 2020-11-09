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Вслед за Зеленским на COVID-19 заболел Ермак

Вслед за Зеленским на COVID-19 заболел Ермак

КИЕВ. 9 ноября. УНН. У председателя Офиса Президента Андрея Ермака подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом он написал у себя в Facebook, передает УНН.

“К концу рабочего дня получил слишком „положительные“ новости: у меня положительный тест на коронавирус, но чувствую себя нормально. На этой неделе запланирована видеовстреча советников лидеров нормандского формата. Это один из важнейших моих приоритетов, поэтому времени болеть нет совсем. Хотя и буду на самоизоляции, но работать планирую в обычном режиме, не замедляя темп. Если переговоры на этой неделе не состоятся — точно не по моей вине”, — написал Ермак.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что у Президента Украины Владимира Зеленского подтвердили коронавирусную болезнь COVID-19.

Кроме того, коронавирус обнаружили у министра финансов Украины Сергея Марченко.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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