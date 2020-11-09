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Мэр Николаева заболел COVID-19

Мэр Николаева заболел COVID-19

Александр Сенкевич

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Мэр Николаева Александр Сенкевич получил положительный тест на коронавирус. Об этом политик написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Друзья, у меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема - у меня обнаружили COVID-19 и небольшую пневмонийку. Вынужден пойти на самоизоляцию", - заявил Сенкевич.

Также мэр Николаева рассказал о запуске отопления в дома горожан.

"Прошу всех, у кого возникли проблемы с отоплением - сообщать мне в личные сообщения на публичную страницу. Будем оперативно решать эти вопросы, а я немного поработаю дистанционно", - отметил чиновник.

Добавим, что сегодня COVID-19 подтвердили также у Президента Украины Владимира Зеленского и руководителя ОП Андрея Ермака.

Источник: УНН
Теги: Украина, Николаев и Николаевская область, Коронавирус, мэр
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