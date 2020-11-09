Количество госпитализированных с COVID-19 в октябре по сравнению с сентябрем выросло на 80% - НСЗУ

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В течение октября количество пациентов, госпитализированных с коронавирусной болезнью COVID-19 выросло почти на 80% по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает Национальная служба здоровья Украины, передает УНН.

"За последние месяцы уровень заболеваемости COVID-19 существенно вырос. Возросли и нагрузки на медицинскую систему. В течение октября обнаружили более 180 тыс. новых случаев заболевания, что вдвое больше, чем в сентябре", - информируют в НСЗУ.

Отмечается, что к лечению пациентов с коронавируса в больницах привлечены почти 44 000 медиков. В определенных для госпитализации медучреждениях есть 3424 аппараты ИВЛ. В желтые к аппаратам ИВЛ были подключены 4258 пациентов.

"Количество пациентов госпитализированных с COVID-19 в октябре по сравнению с сентябрем выросло почти на 80%. В октябре 51 082 пациентов. Еще более 6 тысяч продолжили свое лечение, которое начали в сентябре. Из общего количества пролеченных пациентов в октябре 55% были подключены к источникам кислорода, 9 с половиной тысяч лечились в отделении интенсивной терапии, а более 4 тыс. пациентов были подключены к аппарату ИВЛ", - сообщают в Нацслужбе.

Отмечается, что больше всего пациентов с коронавирусом в октябре госпитализировали в Киеве - 5 615, а также в Харьковской области - 3 629, Днепропетровской - 3 625 и Львовской - 3 115. Доля госпитализированных пациентов, нуждающихся в помощи в условиях интенсивной терапии, остается стабильной и составляет примерно 17%.

Напомним, в Украине на 8 часов 9 ноября зафиксировано уже 469 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - более 8,6 тысячи, традиционное уменьшение на выходных.