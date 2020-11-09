Трамп не прочь вновь баллотироваться в 2024 году - СМИ

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что думает снова баллотироваться в президенты в 2024 году. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два источника, знакомые с обсуждением, передает УНН.

Как отмечает издание, это самый четкий показатель того, что Трамп осознает, что проиграл выборы 2020 года кандидату от демократов Джо Байдену — даже несмотря на то, что президент продолжает настаивать на том, что он истинный победитель.

Так, согласно американскому законодательству, президенты могут избираться на два срока, но не обязательно подряд.

“Советники, консультирующие республиканцев, которые, вероятно, будут баллотироваться в 2024 году, опасаются перспективы, что Трамп будет баллотироваться, учитывая его чрезвычайное влияние на миллионы избирателей Республиканской партии”, — отмечает автор статьи.

Как сообщал УНН, согласно экспертной оценке всех главных и крупнейших американских СМИ — кандидат от Демократической партии Джо Байден побеждает на президентских выборах в США, параллельно — на данный момент действующий глава Белого дома Дональд Трамп пока не признает своего поражения.