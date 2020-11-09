ЦИК досрочно прекратила полномочия всего состава еще одной городской ТИК

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Центральная избирательная комиссия досрочно прекратила полномочия всего состава Буринской городской ТИК Конотопского района Сумской области, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ЦИК.

"... ЦИК ... констатировала, что со стороны Буринской городской ТИК имело место неисполнение решения суда, вступившего в законную силу.

Поэтому Комиссия установила факт однократного грубого нарушения Буринской городской ТИК законодательства и досрочно прекратила полномочия всего ее состава", - говорится в сообщении.

При этом установлено, что местные организации политических партий, по представлениям которых в состав этой комиссии были включено лица, полномочия которых досрочно прекращены, могут не позднее 15 часов 10 ноября 2020 года подать в ЦИК кандидатуры для включения в ее состав, сообщили в пресс-службе.

Также ЦИК обратила внимание Буринской городской ТИК на необходимость неукоснительного соблюдения требований законодательства в ходе реализации полномочий по подготовке и проведению местных выборов и организации своей работы.

Напомним, ЦИК досрочно прекратила полномочия Марганецкой и Васильковской городских ТИК.