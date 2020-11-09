Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,11 -0,0259  EUR: 33,39 -0,0307 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Судья Слиденко указал на риск обжалования в КСУ нового закона об э-декларировании
Судья Слиденко указал на риск обжалования в КСУ нового закона об э-декларировании
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11835

Зеленский назначил трех руководителей ОГА

Зеленский назначил трех руководителей ОГА

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющими обязанности председателей Сумской, Одесской и Ивано-Франковской ОГА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие указы президента №492-494/2020.

Так, Зеленский временно возложил исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Савку Марию Владимировну.

В свою очередь, в.и.о. главы Одесской ОГА президент назначил Овечкина Вячеслава Игоревича.

В частности, Зеленский положил в.и.о. председателя Сумской ОГА на Пахольчука Сергея Ивановича.

Напомним, 5 ноября Зеленский подписал указы об увольнении глав Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова, Одесской — Максима Куцый и Сумской — Романа Грищенко.

Источник: УНН
Теги: Одесса и Одесская область, ОГА, Сумы и Сумская область, Ивано-Франковск и Ивано-Франковская область, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.