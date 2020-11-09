Зеленский назначил трех руководителей ОГА

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющими обязанности председателей Сумской, Одесской и Ивано-Франковской ОГА. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соответствующие указы президента №492-494/2020.

Так, Зеленский временно возложил исполнение обязанностей председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации на Савку Марию Владимировну.

В свою очередь, в.и.о. главы Одесской ОГА президент назначил Овечкина Вячеслава Игоревича.

В частности, Зеленский положил в.и.о. председателя Сумской ОГА на Пахольчука Сергея Ивановича.

Напомним, 5 ноября Зеленский подписал указы об увольнении глав Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова, Одесской — Максима Куцый и Сумской — Романа Грищенко.