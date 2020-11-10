Украина обыграла Венгрию в поединке футзальных сборных

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Сборная Украины по футзалу одержала минимальную победу над Венгрией в товарищеском матче, передает УНН со ссылкой на Ассоциацию футзалу Украины.

Обе команды задали довольно активный старт матча и обменялись быстрыми голами. После удара Рабла Ципун отбил мяч в аут. Тот же Рабл ввел мяч из-за боковой, и Надь ударом с дальней дистанции застал врасплох голкипера “желто-голубой” команды — 1:0.

Впрочем, украинцы с ответом не замедлили. Белоцерковец удачно сыграл на позиции столба и прострелил на дальнюю штангу, где мяч уже караулил Зварыч — 1:1.

На тридцать четвёртый минуте украинцы заработали угловой, который мастерски реализовали. Еремин отдал на Королишин, а Тарас пятой перевел мяч на Грицына, который впервые вывел команду Александра Косенко вперед.

Итак, подопечные Александра Косенко сумели минимально одолеть своего соперника в первом из двух очных противостояний — 2:1.

Добавим, второй матч между этими командами состоится уже сегодня.