Алиев уверен, что соглашение по Карабаху отвечает интересам народов Азербайджана и Армении

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха вышли на урегулирование, которое отвечает интересам как азербайджанского, так и армянского народов. Уверенность в этом высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев перед подписанием совместного с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявления о прекращении огня в регионе, передает УНН со ссылкой на трансляцию обращения Алиева.

“Рад, что ставится точка в деле урегулирования многолетнего карабахского конфликта”, — сказал Алиев. Он выразил уверенность, что это принесет мир в регион и положит конец противостоянию и кровопролитию.

Президент Азербайджана подчеркнул особую роль России в урегулировании карабахского конфликта и поблагодарил Путина за личное участие.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Позже в Кремле подтвердили подписание соглашения о прекращении военных действий в Карабахе.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия введет миротворцев в Карабах.

Между тем в здание правительства Армении ворвались протестующие. Они неудовлетворены подписанием соглашения, согласно которому Азербайджану отходит часть территорий в Карабахе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими к нему районами.