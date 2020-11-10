Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,11 -0,0259  EUR: 33,39 -0,0307 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Судья Слиденко указал на риск обжалования в КСУ нового закона об э-декларировании
Судья Слиденко указал на риск обжалования в КСУ нового закона об э-декларировании
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
6300

Алиев уверен, что соглашение по Карабаху отвечает интересам народов Азербайджана и Армении

Алиев уверен, что соглашение по Карабаху отвечает интересам народов Азербайджана и Армении

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Стороны конфликта вокруг Нагорного Карабаха вышли на урегулирование, которое отвечает интересам как азербайджанского, так и армянского народов. Уверенность в этом высказал президент Азербайджана Ильхам Алиев перед подписанием совместного с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявления о прекращении огня в регионе, передает УНН со ссылкой на трансляцию обращения Алиева.

“Рад, что ставится точка в деле урегулирования многолетнего карабахского конфликта”, — сказал Алиев. Он выразил уверенность, что это принесет мир в регион и положит конец противостоянию и кровопролитию.

Президент Азербайджана подчеркнул особую роль России в урегулировании карабахского конфликта и поблагодарил Путина за личное участие.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Позже в Кремле подтвердили подписание соглашения о прекращении военных действий в Карабахе.

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия введет миротворцев в Карабах.

Между тем в здание правительства Армении ворвались протестующие. Они неудовлетворены подписанием соглашения, согласно которому Азербайджану отходит часть территорий в Карабахе.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и 7 прилегающими к нему районами.

Источник: УНН
Теги: Россия, Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.