Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 тыс. миротворцев

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Россия на военно-транспортных самолетах Ил-76 отправила в Нагорный Карабах 1960 миротворцев и 470 единиц техники. Об этом пишет российское госинформагентство "ТАСС" со ссылкой на Минобороны РФ, передает УНН.

“Для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта разворачивается миротворческий контингент Российской Федерации в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники”, — сказали изданию в Минобороны.

В Минобороны РФ добавили, что миротворцев перевозят самолеты военно-транспортной авиации Ил-76 с аэродрома Ульяновск. Основу контингента составят подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа ВС РФ.

Как уточнили в ведомстве, для контроля за соблюдением договоренностей о прекращении военных действий российские наблюдательные посты будут выставлены вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинский коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах. Командование этой операцией будет располагаться в районе города Степанакерт.

Ранее Президент России Владимир Путин заявил, что Россия введет миротворцев в Карабах. Это заявление Путина произошло после того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Позже в Кремле подтвердили подписание соглашения.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что соглашение по Карабаху отвечает интересам народов Азербайджана и Армении.