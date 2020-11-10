Появилось видео захвата протестующими правительства и парламента Армении

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Десятки людей ворвались в здание правительства и парламента Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видео News.am и Caucasian bureau.

На видео видно, как люди выбивают двери в здание правительства Армении. На других видео видно, что они раскидывают вещи в правительственных кабинетах и кабинете премьер-министра республики.

Люди, которые не согласны с подписанием премьер-министром Армении Николом Пашиняном соглашения, ворвались в здание правительства на площади Республики в центре Еревана. Сначала они требовали выдачу Пашиняна, выкрикивали антиправительственные лозунги, после чего заняли главный корпус правительственных зданий, в том числе зал заседаний. Премьера и министров в зале не было. Полиция не сопротивлялась.

Впрочем, протестующие добрались до спикера парламента Армении и избили его.

В ночь на 10 ноября премьер Пашинян сообщил, что подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и России о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Позже в сети появился текст заявления.

В свою очередь, в Кремле подтвердили подписание соглашения. Впоследствии Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением, что Россия введет миротворцев в Карабах. Позже в Минобороны РФ отчитались, что Россия направила в Нагорный Карабах почти 2 тыс. миротворцев.

Со своей стороны, президент Азербайджана Ильхам Алиев уверен, что соглашение по Карабаху соответствует интересам азербайджанского и армянского народов, в частности, он назвал это соглашение капитуляцией Армении. Алиев также заявил, что кроме российских миротворцев в Карабахе будут еще и турецкие.