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В Украине уже 479 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 10 842

В Украине уже 479 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 10 842

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине на 8:00 10 ноября зафиксировано уже 479 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд в почти 11 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.

"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 842 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 410, медработников - 445)", - сообщил глава Минздрава.

По данным Степанова, также за последние сутки:

  • госпитализировано - 1252 человека;
  • летальных случаев - 191;
  • выздоровели - 5514 человек;
  • осуществлено тестирований за сутки - 68 962 (в том числе методом ПЦР - 42 966, методом ИФА - 25 996).

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 479 197 человек;
  • выздоровели - 214 657 человек;
  • летальных исходов - 8756;
  • проведения ПЦР-тестов - 3691258.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях", - добавил министр.

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев - 45667 случаев;
  • Винницкая область - 12 765 случаев;
  • Волынская область - 16 821 случай;
  • Днепропетровская область - 18324 случаи;
  • Донецкая область - 14 578 случаев;
  • Житомирская область - 19 616 случаев;
  • Закарпатская область - 17 620 случаев;
  • Запорожская область - 14 693 случая;
  • Ивано-Франковская область - 25 054 случая;
  • Киевская область - 21 038 случаев;
  • Кировоградская область - 3204 случая;
  • Луганская область - 4643 случая;
  • Львовская область - 34 304 случая;
  • Николаевская область - 10 787 случаев;
  • Одесская область - 29 336 случаев;
  • Полтавская область - 12 723 случая;
  • Ровенская область - 22 622 случая;
  • Сумская область - 15 297 случаев;
  • Тернопольская область - 22 389 случаев;
  • Харьковская область - 44 466 случаев;
  • Херсонская область - 5833 случая;
  • Хмельницкая область - 20 328 случаев;
  • Черкасская область - 10 919 случаев;
  • Черновицкая область - 25 835 случаев;
  • Черниговская область - 10 335 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом - цифра превысила 10 тысяч в сутки. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус, Максим Степанов
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