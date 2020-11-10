В Украине уже 479 тыс. случаев COVID-19, за сутки антирекорд - 10 842
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине на 8:00 10 ноября зафиксировано уже 479 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - антирекорд в почти 11 тысяч. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные министра здравоохранения Максима Степанова в Facebook.
"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 10 842 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 410, медработников - 445)", - сообщил глава Минздрава.
По данным Степанова, также за последние сутки:
- госпитализировано - 1252 человека;
- летальных случаев - 191;
- выздоровели - 5514 человек;
- осуществлено тестирований за сутки - 68 962 (в том числе методом ПЦР - 42 966, методом ИФА - 25 996).
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 479 197 человек;
- выздоровели - 214 657 человек;
- летальных исходов - 8756;
- проведения ПЦР-тестов - 3691258.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях", - добавил министр.
Количество заболеваний в регионах:
- Киев - 45667 случаев;
- Винницкая область - 12 765 случаев;
- Волынская область - 16 821 случай;
- Днепропетровская область - 18324 случаи;
- Донецкая область - 14 578 случаев;
- Житомирская область - 19 616 случаев;
- Закарпатская область - 17 620 случаев;
- Запорожская область - 14 693 случая;
- Ивано-Франковская область - 25 054 случая;
- Киевская область - 21 038 случаев;
- Кировоградская область - 3204 случая;
- Луганская область - 4643 случая;
- Львовская область - 34 304 случая;
- Николаевская область - 10 787 случаев;
- Одесская область - 29 336 случаев;
- Полтавская область - 12 723 случая;
- Ровенская область - 22 622 случая;
- Сумская область - 15 297 случаев;
- Тернопольская область - 22 389 случаев;
- Харьковская область - 44 466 случаев;
- Херсонская область - 5833 случая;
- Хмельницкая область - 20 328 случаев;
- Черкасская область - 10 919 случаев;
- Черновицкая область - 25 835 случаев;
- Черниговская область - 10 335 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом - цифра превысила 10 тысяч в сутки. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.