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От 1° до 12 ° тепла: прогноз погоды на сегодня

От 1° до 12 ° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине во вторник, 10 ноября, ожидается сухая погода, ночью и утром - с туманами, также ожидается ночная температура, близкая к нулю. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине без осадков. В западных областях ночью и утром туманы.

По их данным, температура ночью 1-7° тепла, днем 4-10°, на Закарпатье и в южной части до 12°.

Напомним, нынешний октябрь в столице побил температурный рекорд 1881 года.

Источник: УНН
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
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