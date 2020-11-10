Новости: Общество
10 ноября 2020, 08:45 • Юлия Шрамко • 9750
От 1° до 12 ° тепла: прогноз погоды на сегодня
КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине во вторник, 10 ноября, ожидается сухая погода, ночью и утром - с туманами, также ожидается ночная температура, близкая к нулю. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, сегодня в Украине без осадков. В западных областях ночью и утром туманы.
По их данным, температура ночью 1-7° тепла, днем 4-10°, на Закарпатье и в южной части до 12°.
Напомним, нынешний октябрь в столице побил температурный рекорд 1881 года.
Источник: УНН
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