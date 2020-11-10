В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19
КИЕВ. 10 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве, а также в Житомирской, Одесской, Запорожской и Киевской областях. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в Facebook, передает УНН.
"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях", - сообщил министр.
По его данным, количество заболеваний в регионах:
- Киев - 45667 случаев;
- Винницкая область - 12 765 случаев;
- Волынская область - 16 821 случай;
- Днепропетровская область - 18324 случаи;
- Донецкая область - 14 578 случаев;
- Житомирская область - 19 616 случаев;
- Закарпатская область - 17 620 случаев;
- Запорожская область - 14 693 случая;
- Ивано-Франковская область - 25 054 случая;
- Киевская область - 21 038 случаев;
- Кировоградская область - 3204 случая;
- Луганская область - 4643 случая;
- Львовская область - 34 304 случая;
- Николаевская область - 10 787 случаев;
- Одесская область - 29 336 случаев;
- Полтавская область - 12 723 случая;
- Ровенская область - 22 622 случая;
- Сумская область - 15 297 случаев;
- Тернопольская область - 22 389 случаев;
- Харьковская область - 44 466 случаев;
- Херсонская область - 5833 случая;
- Хмельницкая область - 20 328 случаев;
- Черкасская область - 10 919 случаев;
- Черновицкая область - 25 835 случаев;
- Черниговская область - 10 335 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, а уже 10 ноября эта цифра приблизилась к 11 тысячам в сутки. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.
Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.