В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом случаев COVID-19

КИЕВ. 10 ноября. УНН. За последние сутки наибольшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зарегистрировано в городе Киеве, а также в Житомирской, Одесской, Запорожской и Киевской областях. Об этом сообщает глава Минздрава Максим Степанов в Facebook, передает УНН.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (747), Житомирской (646), Киевской (628), Одесской (608) и Запорожской (588) областях", - сообщил министр.

По его данным, количество заболеваний в регионах:

Киев - 45667 случаев;

Винницкая область - 12 765 случаев;

Волынская область - 16 821 случай;

Днепропетровская область - 18324 случаи;

Донецкая область - 14 578 случаев;

Житомирская область - 19 616 случаев;

Закарпатская область - 17 620 случаев;

Запорожская область - 14 693 случая;

Ивано-Франковская область - 25 054 случая;

Киевская область - 21 038 случаев;

Кировоградская область - 3204 случая;

Луганская область - 4643 случая;

Львовская область - 34 304 случая;

Николаевская область - 10 787 случаев;

Одесская область - 29 336 случаев;

Полтавская область - 12 723 случая;

Ровенская область - 22 622 случая;

Сумская область - 15 297 случаев;

Тернопольская область - 22 389 случаев;

Харьковская область - 44 466 случаев;

Херсонская область - 5833 случая;

Хмельницкая область - 20 328 случаев;

Черкасская область - 10 919 случаев;

Черновицкая область - 25 835 случаев;

Черниговская область - 10 335 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, а уже 10 ноября эта цифра приблизилась к 11 тысячам в сутки. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.