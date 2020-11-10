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Разработкой тестов на антиген украинские ученые в очередной раз подтвердили свой потенциал - нардеп

Разработкой тестов на антиген украинские ученые в очередной раз подтвердили свой потенциал - нардеп

Сергей Шахов

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Разработанные украинскими учеными ИФА-тест-системы на антиген будут использовать для тестирования украинцев на коронавирус. Это является лишним доказательством того, что в Украине работают настоящие специалисты, которые этой разработкой в который раз заявили о себе. Такое мнение в комментарии УНН высказал народный депутат Сергей Шахов.

Так, нардеп очень положительно оценил запланированное Минздравом использование украинских "антигенных" тест-систем методом ИФА для охвата большего количества населения тестированием.

"Очень позитивно, давно пора. Повторяюсь - это путь к увеличению тестирований и противостояния "ковиду". Потенциал ученых Украины гораздо больше. У нас действительно работают специалисты, и этой разработкой мы еще раз о себе заявили", - уверен нардеп.

Напомним, Минздрав планирует увеличить количество тестирований на коронавирус посредством, в частности, использования украинских ИФА-тестов на антиген. Их разработали ученые отечественной компании "Диапроф-Мед".

По мнению экспертов, украинские "антигенные" ИФА-тесты смогут стать альтернативой сложному и дорогостоящему ПЦР-тестированию, решив таким образом проблемы с погрешностями диагностики, а также многочасовые очереди в ПЦР-лаборатории.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус, тестирование, карантин
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