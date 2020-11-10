Минздрав назвал регионы с наихудшей ситуацией с распространением COVID-19

КИЕВ. 10 ноября. УНН. По состоянию на 10 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Наихудшая ситуация с готовностью к ослаблению ограничений - в Черновицкой, Житомирской и Хмельницкой областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев. Данных по АР Крым и Севастополю нет.

Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения: в Черновицкой области - 635,5, в Житомирской области - 559,8, в Хмельницкой области - 518,3.

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 112,8, в Днепропетровской области - 155,1 и в Луганской области - 196,6.

Добавим, на прошлой неделе три дня подряд Украина ставила антирекорды по приросту инфицированных коронавирусом, а уже 10 ноября эта цифра приблизилась к 11 тысячам в сутки. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на фоне этого сообщил, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни - в частности, все плановые операции и госпитализации в больницах запрещены.

Глава Минздрава Максим Степанов, комментируя темпы распространения коронавируса, отмечал, что ситуация быстро превращается из сложной в катастрофическую, и легко пройти вторую волну не удастся.