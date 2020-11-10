Минздрав: кровати под COVID-19 в больницах уже 10 областей заполнены более чем на 70%

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Украине кровати в учреждениях здравоохранения 1-й волны для пациентов с подозрением или диагнозом COVID-19 заполнены более чем на 70% уже в десяти областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Министерства здравоохранения.

Наиболее загружены больницы в областях:

Полтавская область (85,2%)

Одесская область (80,8%)

Ровенская область (79,4%)

Черниговская область (73,9%)

Донецкая область (73,1%)

Запорожская область (72,1%)

Винницкая область (71,6%)

Киевская область (71,2%)

Сумская область (71%)

Закарпатская область (70,6%)

Так, к перечню областей за 9 ноября сегодня присоединились еще две области - Закарпатская и Киевская.

При этом в Киеве занято 60% коек. В общем показатель по Украине составляет 63,8%.

Напомним, по данным НСЗУ, количество госпитализированных с COVID-19 в октябре по сравнению с сентябрем выросло на 80%.