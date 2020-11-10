Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,11 -0,0259  EUR: 33,39 -0,0307 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
С начала года почти 5 тысячам россиян выдали разрешение на постоянное проживание в Украине
С начала года почти 5 тысячам россиян выдали разрешение на постоянное проживание в Украине
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
11775

С "АрселорМиттал" за нарушение экологических норм взыскали более 7 млн грн

С "АрселорМиттал" за нарушение экологических норм взыскали более 7 млн грн

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Госэкоинспекция взыскала более 7 млн гривен ущерба с ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" - сейчас ведутся расчеты по убыткам по другим видам выбросов. Об этом сообщает пресс-служба ГЭИ, информирует УНН.

"В сентябре ГЭИ проверила предприятие и обнаружила превышение допустимых выбросов диоксида серы и оксидов азота. Это нанесло природе ущерб на сумму 7103989,07 гривен. Кроме того, сейчас ведутся расчеты по убыткам по другим видам выбросов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" признало, что нарушило природоохранное законодательство, и оплатило эти средства в государственный бюджет".

Как сообщалось ранее в УНН, за ущерб окружающей среде с 23 по 29 октября Госэкоинспекцией начислено 7,4 млн грн убытков.

Источник: УНН
Теги: убыток, Кривой Рог, Госэкоинспекция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.