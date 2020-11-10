С "АрселорМиттал" за нарушение экологических норм взыскали более 7 млн грн

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Госэкоинспекция взыскала более 7 млн гривен ущерба с ОАО "АрселорМиттал Кривой Рог" - сейчас ведутся расчеты по убыткам по другим видам выбросов. Об этом сообщает пресс-служба ГЭИ, информирует УНН.

"В сентябре ГЭИ проверила предприятие и обнаружила превышение допустимых выбросов диоксида серы и оксидов азота. Это нанесло природе ущерб на сумму 7103989,07 гривен. Кроме того, сейчас ведутся расчеты по убыткам по другим видам выбросов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" признало, что нарушило природоохранное законодательство, и оплатило эти средства в государственный бюджет".

Как сообщалось ранее в УНН, за ущерб окружающей среде с 23 по 29 октября Госэкоинспекцией начислено 7,4 млн грн убытков.