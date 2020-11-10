"Слуги народа" определились, когда проведут съезд

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Проведение съезда пропрезидентской партии "Слуга народа" запланировано в январе следующего года. Об этом заявил во время брифинга во вторник, 10 ноября, председатель политической партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко, передает УНН.

"У нас примерно в январе съезд. Почему? Потому что впереди у нас довыборы по трем округам в Верховную Раду - потенциально, два - почти точно", - сообщил Корниенко.

Также он заявил, что "Слуга народа" выиграла местные выборы по количеству депутатских мандатов по всей стране. По его данным, по итогам подсчета ориентировочно 90-95% советов, в целом по стране на данный момент партия имеет около 6100 депутатов местных советов и 223 головы.

Корниенко также отметил, что в целом выборы прошли на высоком уровне, и об этом заявили международные и украинские наблюдатели.

Напомним, Корниенко сообщил, когда объявят результаты "опроса Зеленского".