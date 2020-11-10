Верховную Раду никто распускать не будет - Арахамия

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В пропрезидентской политической силе "Слуга народа" считают, что пока нет никаких оснований для роспуска Верховной Рады и досрочных парламентских выборов. Об этом заявил во время брифинга во вторник, 10 ноября, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает УНН.

"Позиция наша очень простая: "Слуга народа" взяла наибольшее количество мандатов по стране, получила поддержку избирателей по всей стране. Нет никакого - ни юридического условия, ни конституционных оснований сейчас для роспуска парламента. Монобольшинство есть, решения принимаются, правительство работает. То есть, ни с юридической точки зрения, ни с этической точки зрения никакого основания для перезагрузки парламента нет", - заявил Арахамия.

Такое заявление главы пропрезидентской фракции прозвучало всего через несколько дней после того, как председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя заявление Президента Украины Владимира Зеленского о роспуске ВР, заявил, что пока парламент для страны важен, но вопрос - открыт.

Как сообщалось, Президент Владимир Зеленский готов распустить парламент в случае, если не увидит поддержки от партии "Слуга народа".