В Харькове задержали гражданина Грузии, которого разыскивал Интерпол за покушение на убийство

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Харькове правоохранители задержали гражданина Грузии, которого искал Интерпол за покушение на убийство двух человек, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Согласно информации Международной организации уголовной полиции, 30-летний мужчина находился в международном розыске органами Грузии по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 19 пункт 3 "а" ст. 109 (покушение на убийство двух лиц) Уголовного кодекса Грузии", - говорится в сообщении

Известно, что 2 июля 2012 года мужчина нанес ножевые ранения своей бабушке, после чего выбросил с балкона мужчину. Оба пострадавшие остались живы. Приговором суда г. Кутаиси от 22.12.2014 злоумышленник приговорен к 17 годам лишения свободы.

Установили местонахождение злоумышленника сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области и Управления СБУ в Харьковской области.

"В настоящее время иностранец доставлен в отдел полиции для проведения экстрадиционной проверки", - отметили в пресс-службе.

Напомним, в пункте пропуска "Жуляны" задержали 29-летнего мужчину, который находился в международном розыске за подделку документов и махинации.