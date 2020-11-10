Контракт с РФ на 73 млрд грн, "слив" на тендерах и 10 тыс. долл. зарплаты: Энергоатом решил судиться с журналистами

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Государственный оператор атомных электростанций “Энергоатом” решил судиться с журналистами, которые отслеживают сомнительную деятельность госкомпании, сообщает УНН.

В частности Энергоатом решил судиться и с УНН, о чем свидетельствуют данные судебного реестра. Впрочем, состоянием на 10 ноября редакция так и не получила официальных повесток, а значит, должным образом не уведомлена о процессе и не может отвечать по сути предъявленных претензий. Пока таковые ожидаются, напомним, о чем информировал УНН ранее:

Энергоатом планирует заключить контракт на достройку Хмельницкой АЭС с российской компанией Skoda JS, подконтрольной Газпрому. Бюджет проекта 73 млрд грн. Откуда взята такая цифра — неизвестно. Актуальных просчетов нет, а сам проект не согласован с регулятором — Госинспекцией ядерного регулирования. “Зеленый” свет проекту дал лично Президент Владимир Зеленский.