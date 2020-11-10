Новости: Политика
10 ноября 2020, 15:59 • Ирина Макаренко • 13995
Контракт с РФ на 73 млрд грн, "слив" на тендерах и 10 тыс. долл. зарплаты: Энергоатом решил судиться с журналистами
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Государственный оператор атомных электростанций “Энергоатом” решил судиться с журналистами, которые отслеживают сомнительную деятельность госкомпании, сообщает УНН.
В частности Энергоатом решил судиться и с УНН, о чем свидетельствуют данные судебного реестра. Впрочем, состоянием на 10 ноября редакция так и не получила официальных повесток, а значит, должным образом не уведомлена о процессе и не может отвечать по сути предъявленных претензий. Пока таковые ожидаются, напомним, о чем информировал УНН ранее:
- Энергоатом планирует заключить контракт на достройку Хмельницкой АЭС с российской компанией Skoda JS, подконтрольной Газпрому. Бюджет проекта 73 млрд грн. Откуда взята такая цифра — неизвестно. Актуальных просчетов нет, а сам проект не согласован с регулятором — Госинспекцией ядерного регулирования. “Зеленый” свет проекту дал лично Президент Владимир Зеленский.
- При действующем менеджменте во главе с Петром Котиным Энергоатом скатился в убыток 5,3 млрд грн в 2020 году против прибыли прошлого года. Среди причин: увеличение административных трат, выплата высоких зарплат руководству (в некоторых случаях около 10 тыс. долларов) и продажа электроэнергии по заниженной цене, в том числе бизнес-группе Игоря Коломойского.
- На фоне систематических публичных жалоб об ограничении в производстве электроэнергии, Энергоатом сорвал ремонтную кампанию и создал дефицит атомной электроэнергии в осенне-зимний период. К зиме АЭС могли бы нарастить 4 млрд кВт-ч выпуска электроэнергии, но не сделают этого из-за упущенной возможности.
- Энергоатом признал нарушения в тендерных процедурах. СМИ сообщали, что только в одном тендере нарушения Энергоатома могли достигать до 11 млн грн. А таких тендеров за год десятки, если не сотни.
- НАПК выявило коррупционные нарушения в действиях менеджмента Энергоатома.
- Из-за несвоевременных мер руководства Энергоатома под угрозой срыва оказалось продление эксплуатации энергоблока Запорожской АЭС.
- Энергоатом сорвал сроки завершения строительства ядерного могильника в Чернобыле. Каждый год Украина платит России 200 млн долларов за вывоз отработанного ядерного топлива с АЭС.
Источник: УНН
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